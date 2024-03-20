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Otobüs durağını biçti

Konya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otobüs durağına girdi. Durakta bekleyen 4 kişi hayatını kaybetti. Epilepsi hastası olduğu belirtilen sürücü Bülent Taşkın, gözaltına alındı.

04:00 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:26 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Konya’da can pazarı. Otomobil, otobüs durağına girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı. Kaza dün 08.30 sıralarında Konya-Karaman Karayolu’nun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde meydana geldi. Bekir Taşkın (39) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada durakta bekleyen Morda Gül Tutgak (59) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül (33) olay yerinde, Nergiz Gül ise (48) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın (39) ve Ümmihan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sibel Özgürlü’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü Bülent Taşkın’ın epilepsi hastası olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Kaza
#Konya
#Meram
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