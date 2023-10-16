Otobüs kaygan yolda devrildi

Trafik canavarı otoyollarda can almaya devam ediyor. Aşırı hız, hatalı sollama, kuvvetli yağış sonrası kayganlaşan yol gibi faktörlere bir de alkol eklenince kazalar kaçınılmaz oldu. Sivas, Bursa,Isparta, Denizli, Ankara ve İstanbul’da meydana gelen 6 ayrı kazada, 20 kişi hayatını kaybetti. Sivas’ta meydana gelen otobüs faciasında 7 kişi vefat ederken, en acı doğum günü ise Bursa’da kayıtlara geçti. 19 yaşındaki Baykay, doğum günü partisinden sadece 1 saat sonra hayatını kaybetti.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

İstanbul’dan Van’a giden yolcu otobüsü Sivas’ın Gürün ilçesinde devrildi. Van Gölü Turizm'e ait 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsün şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Korkunç kazada cesetler parçalandığı için 7 kişiden 6’sının kimlik tespiti henüz yapılamadı. Sivas Valiliği, kazada 2 şoför, 1 muavin ve 4 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 40 kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı. Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKŞAM YEMEĞİ SONRASI KAZA

Bir başka acı haber ise Isparta’nın Şarkıkaraağaç ilçesinden geldi. Otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1’i çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybeden Bayram Ali Ergin (42), oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova (43) ve kızı Zılan Khalılova’nın (16) akşam yemeğinden döndüğü belirlendi.

En acı doğum günü

Bursa’da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaş aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araçta can verdi. 50 metre savrularak beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta Eda Nur Baykay(19), Sıla Çelik ve Sinan Karakuş hayatını kaybederken, Baykay’ın kazadan önce doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.

Sürücü camdan fırladı

İstanbul Güngören’de aşırı hızla ilerleyen Aykut Onbaşı'nın kullandığı kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra D-100 Karayolu’na savrularak devrilen aracın ön camından fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

REFÜJE ÇARPIP SAVRULDU

Ankara Çankaya’da ise aşırı sürat ölüm getirdi. 06 JOH plakalı hafif ticari araç sürücüsü U.C.G.(22) direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ardından üst geçidin ayağına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada sürücü U.C.G. (22) ve M.K.E’nin (24) yaşamını yitirirken, araçta bulunan 22 yaşındaki E.F.K.’nın (22) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ÖLDÜLER

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karşıdan karşıya geçen 2 lise öğrencisine yabancı plakalı otomobil çarptı. Kazanın metrelerce sürüklenen İklim Göksu Dönmez (17) ve Emre Çakıl (17) olay yerinde can verdi. Sürücü Fatih Arıkan’ın (27) 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.







