Otobüs yolculuğunda rezalet: Namaz kılan kadına hakaret yağdırdılar

Hatice Kübra Karabaş, Kamil Koç otobüsündeki muavin ve yolcuların hakaretine maruz kaldığını anlattı.
Genç bir kadının seyahat ettiği sırada yaşadığı zorbalık sosyal medyada gündem oldu.
Kamil Koç firmasının Isparta-Kastamonu seferinde seyahat eden Hatice Kübra Karabaş, bavulların indirildiği sırada namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldığını anlattı.
Sandıklı Otogarında yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ifade eden Karabaş, otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için muavin ve yolcuların tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Karabaş, yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı.
"Çok kısa bir sürede namazımı kıldım"
Genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı:
Yolcular hakaret üstüne hakaret etti
Karabaş, paylaşımının devamında öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının kendisine hakaret ettiğini şu sözlerle anlattı:
"Muavin 'kes sesini' diye bağırdı"
Otobüs firmasında görevli olan muavinin yaşananlar üzerine kendisine tepki gösterdiğini söyleyen genç kadın şöyle devam etti:
Otobüs firması özür diledi
Karabaş, sosyal medyada gündem olan paylaşımının ardından Kamil Koç yetkililerinin kendisine ulaşarak özür dilediklerini ve muavin hakkında şirket içi yaptırımda bulunacaklarını belirttiklerini ifade etti.