Otobüsçüler kriz masası istiyor

2023’e ait alacaklarını tahsil edemeyen hat sahiplerine bu yıla ait alacakları da ödenmiyor. Bir süre önce otobüs esnaf dernekleriyle görüşüp borç ödemesini takvime bağlayan İBB, kendi yaptığı ödeme planına da uymadı. Temmuz ayında 300 bin TL ödeme yapması gereken İBB hesaplara bu miktarın yarısını yatırınca esnaf yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Borçların tahsili için kriz masası kurulmasını isteyen hat sahipleri, ödeme garantisi ve içerideki para bir takvime bağlanıncaya kadar 1000’e yakın aracın hizmetten çekilmesini tartışıyor.
İBB BİZİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR
İki şoförle çalıştıklarını anlatan hat sahibi Ş.K. “31 Temmuz itibarıyla 150 bin TL yatırıldı. Oysa bize 300 bin TL sözü verilmişti. Bu paranın 85 bin TL'si şoförlere, 20 bin TL'si tamir ve bakıma, ortalama 30 bin TL'si benzin istasyonuna gidecek. SSK, kasko, bu ay vergi ayı, bir kuruş ödeyecek halimiz yok. Ailemizin geçimini sağlayamıyoruz. İBB bizi bitirmeye çalışıyor. Kontak kapatmak dışında bir seçeneğimiz kalmadı” dedi. İETT yöneticilerinin sorunları çözmek yerine inandırıcı olmayan açıklamalar yaptığını belirten M.A. ise “40 yıllık gelirimiz bunların sayesinde eridi” diye tepki gösterdi.