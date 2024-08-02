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Otobüsçüler kriz masası istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ödemelerini alamayan Özel Halk Otobüsü esnafı kan ağlıyor.

04:00 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 02:44 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

2023’e ait alacaklarını tahsil edemeyen hat sahiplerine bu yıla ait alacakları da ödenmiyor. Bir süre önce otobüs esnaf dernekleriyle görüşüp borç ödemesini takvime bağlayan İBB, kendi yaptığı ödeme planına da uymadı. Temmuz ayında 300 bin TL ödeme yapması gereken İBB hesaplara bu miktarın yarısını yatırınca esnaf yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Borçların tahsili için kriz masası kurulmasını isteyen hat sahipleri, ödeme garantisi ve içerideki para bir takvime bağlanıncaya kadar 1000’e yakın aracın hizmetten çekilmesini tartışıyor.

İBB BİZİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR

İki şoförle çalıştıklarını anlatan hat sahibi Ş.K. “31 Temmuz itibarıyla 150 bin TL yatırıldı. Oysa bize 300 bin TL sözü verilmişti. Bu paranın 85 bin TL'si şoförlere, 20 bin TL'si tamir ve bakıma, ortalama 30 bin TL'si benzin istasyonuna gidecek. SSK, kasko, bu ay vergi ayı, bir kuruş ödeyecek halimiz yok. Ailemizin geçimini sağlayamıyoruz. İBB bizi bitirmeye çalışıyor. Kontak kapatmak dışında bir seçeneğimiz kalmadı” dedi. İETT yöneticilerinin sorunları çözmek yerine inandırıcı olmayan açıklamalar yaptığını belirten M.A. ise “40 yıllık gelirimiz bunların sayesinde eridi” diye tepki gösterdi.


Cüneyt Özdemir’den zam ve indirimi aynı anda yapan İmamoğlu’na: Bir cinlik var orada!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde aynı gün içerisinde sabah saatlerinde Kent Lokantaları’nda İstanbulkart ile ödeme yapıldığı takdirde 5 TL indirime gidileceğini açıklamıştı. Günün ilerleyen dakikalarında ise İBB’nin UKOME Temmuz ayı oturumunda toplu ulaşıma yüzde 22,19’a varan zam yapılmasına karar verilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalından yaptığı canlı yayında İBB’nin aynı gün içerisinde hem ‘indirim’ hem de ‘zam’ kararını ele aldı. “Şimdi sevinir misin, üzülür müsün?” ifadelerini kullanan Cüneyt Özdemir, “Sen mazot fiyatıyla mı finanse ediyorsun? Ben, bu hesabı anlamadım nasıl oluyor.” diye de sordu. Ortada bir cinlik olduğunu belirten Özdemir, “Sen yemeğe 5 lira daha az vereceksin ama buraya gelirken o 5 lirayı cebinden alacağım. Nasıl olsa diyor ki ya kardeşim bunlar ulaşımı takmazlar kafaya yemeği konuşurlar diyor. Sen de diyorsun ki Kent Lokantaları'nda yemekler ne kadar ucuz” ifadelerini kullandı.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İETT
#Otobüs
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