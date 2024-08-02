Otobüsçüler kriz masası istiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde aynı gün içerisinde sabah saatlerinde Kent Lokantaları’nda İstanbulkart ile ödeme yapıldığı takdirde 5 TL indirime gidileceğini açıklamıştı. Günün ilerleyen dakikalarında ise İBB’nin UKOME Temmuz ayı oturumunda toplu ulaşıma yüzde 22,19’a varan zam yapılmasına karar verilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi YouTube kanalından yaptığı canlı yayında İBB’nin aynı gün içerisinde hem ‘indirim’ hem de ‘zam’ kararını ele aldı. “Şimdi sevinir misin, üzülür müsün?” ifadelerini kullanan Cüneyt Özdemir, “Sen mazot fiyatıyla mı finanse ediyorsun? Ben, bu hesabı anlamadım nasıl oluyor.” diye de sordu. Ortada bir cinlik olduğunu belirten Özdemir, “Sen yemeğe 5 lira daha az vereceksin ama buraya gelirken o 5 lirayı cebinden alacağım. Nasıl olsa diyor ki ya kardeşim bunlar ulaşımı takmazlar kafaya yemeği konuşurlar diyor. Sen de diyorsun ki Kent Lokantaları'nda yemekler ne kadar ucuz” ifadelerini kullandı.