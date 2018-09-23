Gündem Otogarlarda öğrenci yoğunluğu
DİYARBAKIR

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Otogarlarda öğrenci yoğunluğu

Üniversitelere gitmek için yola çıkan öğrenciler, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Aileler, çocuklarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi IHA
Öğrenciler son hazırlıklarını tamamlayarak, yola çıktılar
Öğrenciler son hazırlıklarını tamamlayarak, yola çıktılar

Bazı üniversitelerin pazartesi günü açılması nedeniyle otogarlarda yoğunluk oluştu. Aileleriyle otogara gelen öğrenciler, ailelerinden ayrılmakta güçlük yaşadı.

Diyarbakır otogarına okuduğu üniversiteye gitmek için gelen öğrencilerden Furkan Kocan, ailesinden ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek, “Farklı şehirde kalmak kötü ama alışmak ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Okula gitmekten mutluyum, istediğim bölümü kazandım, İnşallah gönlümce olur. Öğrencilere demek istediğim, bir amaç için gelmişlerse o amacın peşini bırakmamaları lazım. Ben de bir amaç için geldim elimden geleni yapacağım” dedi.

Diyarbakır’dan Adıyaman’a giden Mehmet Özkaya adlı öğrenci ise, bilet bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Özkaya, “Bilmediğimiz ilk defa gideceğimiz bir şehir, son güne kadar gitmek istemedim. Aileden ayrılmak zor. Okula gideceğimden dolayı heyecanım dorukta” diye konuştu.

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