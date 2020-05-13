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Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçta şans eseri ölen olmadı.

Haber Merkezi İHA
Araç kullanılamaz hale gelirken kazada ölen olmadı.
Araç kullanılamaz hale gelirken kazada ölen olmadı.


Kaza 16.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayo Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım girişi kavşağında meydana geldi.

  • S.A yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile M.A yönetimindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Otomobilde ciddi hasar meydana geldi.

Araç hurdaya döndü

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan yolcu S.A yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan S.A olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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