Otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı moto kuryeyi tabanca ile darp etti Ankara Demetevler'de otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı moto kuryeye silahıyla saldırdı. Silahlı kuryenin moto kuryeyi darbettiği olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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