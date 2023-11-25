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Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Çanakkale'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
23:58 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çanakkale'de karşıya geçtiği sırada otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Türkmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ezine'den Bayramiç istikametine giden Halil K. (48) yönetimindeki 17 YR 991 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit K.'ya (39) çaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamit K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit K.'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.



#Çanakkale
#Bayramiç
#Kaza
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