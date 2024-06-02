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Otoyollar afet koridoru olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ulaşımın kesintisiz sürmesi, afetin vurduğu kentlerin hızlı tahliyesi ve afet bölgelerine hızlı müdahale için yeni adımlar atılacak.

Uğur Duyan
04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:18 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu kapsamda, afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyollara, müdahale depoları, geçici barınma sahaları kurulacak. Bu alanlara otoyol sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilecek.

YOL KENARLARINA DEPOLAR İNŞA EDİLECEK

Karayolları Genel Müdürlüğünün de içerisinde bulunduğu kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımıyla, ülke genelinde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara ilişkin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlandı. Bu toplantının çıktıları yasal düzenlemelere girmeye devam ediyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan ve ulaştırma alanında bir dizi düzenlemeyi öngören 30 maddelik torba teklif kapsamında, afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyollarda, müdahale depoları, geçici barınma sahaları inşa edilecek. Teklifle, devlet ormanlarında, afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyolların sınır çizgisi içerisinde kalmak kaydıyla yapılacak yük aktarım merkezleri kurulacak. Afet Müdahale Planı dâhilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyolları Afet Tahliye Koridoru olarak hizmet verecek. Afet tahliye koridoru niteliğinde olan otoyollarda, afet yönetimine ilişkin afet alanlarına müdahale depoları, geçici barınma sahaları gibi işlevsel alanlar oluşturulacak.



#Afet
#Otoyol
#Tahliye
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