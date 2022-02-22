​Bu tünelin iki ucu farklı mevsim.

\"25 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU, 35 BİN TON YAKIT TASARRUFU\" <br><br>2016 yılında açılan Avrasya Tüneli'nden 5 yılda 79 milyon aracın geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, \"Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı\" ifadelerini kullandı.