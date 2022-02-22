​Bu tünelin iki ucu farklı mevsim.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Tüneli, 2018 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.
Sürücüler, zorlu Ovit Dağı'nı 14 kilometre uzunluğundaki tünel sayesinde kolaylıkla geçme imkanına kavuştu. 250 kilometrelik Rize-Erzurum kara yolu, 200 kilometreye düştü.
KARLI MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Erzurum'dan aracıyla güneşli havada tünele giriş yapan ve rahat bir şekilde gerçekleştirdiği yolculuğunu kayıt altına alan vatandaş, Rize tarafına geçtiğinde ise karlı manzarayla karşılaştı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Avrasya Tüneli'nin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti. <br>
\"25 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU, 35 BİN TON YAKIT TASARRUFU\" <br><br>2016 yılında açılan Avrasya Tüneli'nden 5 yılda 79 milyon aracın geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, \"Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı\" ifadelerini kullandı.
Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını belirten Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini kaydetti.
Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu da aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti\" dedi.
\"5 YILDA 50 BİN TON EMİSYON AZALIMI GERÇEKLEŞTİ\"<br><br>Yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin, 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti.
Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de ifade eden Karaismailoğlu, \"Bu miktar ile yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edilmiş olundu. Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu\" ifadelerini kullandı.
Avrasya Tüneli'nin 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çekerek, tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu tünelin İstanbul trafiğini de rahatlattığını söyledi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; Trabzon´da ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla 73 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, yapılan 193 kilometrelik yeni bölünmüş yol ile 266 kilometreye ulaştı.
8 adedi tek tüp ve 11 adedi de çift tüp olmak üzere, toplam uzunluğu 32 bin 188 metreyi bulan 19 tünelin trafiğe açıldığı kentte, toplam uzunlukları 9 bin metreyi geçen 107 köprü inşaatı da tamamlandı.
1993-2002 yılları arasında kara yolu yatırımları için 5 milyar 991 milyon TL harcanan kentte bu miktar yaklaşık 3,5 kat artırılarak, 26 milyar 613 milyon TL’ye çıkarıldı.
Kentte 23 ulaştırma projesi devam ederken, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın 3’üncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli’nde ise ışık göründü.
Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak Trabzon-Gümüşhane arasındaki tünel projesi mevcut güzergahı da 8 kilometre kısaltacak.
Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak.
Böylece zamandan 18,6 milyon TL, akaryakıttan 39,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon TL tasarruf sağlanacak. Tünelle birlikte karbon salınımı miktarı da 15 bin 779 ton azaltılacak.
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
Türkiye’nin en uzun tüneli ile 58,1 milyon tasarruf
Türkiye’nin en uzun tüneli olacak: 58 milyon TL'lik tasarruf sağlanacak
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli ulaşımı kolaylaştırmanın yanında yıllık toplam 58,1 milyon TL tasarruf da sağlayacak.