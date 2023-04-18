Oy kullanırken bunlara dikkat!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıklarken gümrüklerde 4 bin 671, yurt dışında da toplam 5 bin 40 sandık kurulacağını bildirdi. Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yener, deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kaydını aldırdığını da belirtti. Yener, “Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy basım pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50,60’I KADIN 49,40’I ERKEK SEÇMEN

Seçmen sayılarını paylaşan Yener, “Yurt içinde seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790’ını yani yüzde 50,60’ını kadın seçmenlerimiz oluşturmaktadır; 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmaktadır, seçmenlerimizin yüzde 49,40’ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802’dir. 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215’tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172’dir” diye konuştu.

YSK Başkanı Ahmet Yener.

YURT DIŞINDA 5 BİN 40 SANDIK

4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulduğunu ve yurt dışında seçmen sayısının 3 milyon 416 bin 098 olduğunu aktaran Yener, “Bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158’i kadın seçmen olup, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70’ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup, yüzde 53,30’unu oluşturmaktadır. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646’dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır” dedi.

Bunlara dikkat edin

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler nerede oy kullanacaklarını e-Devlet, YSK’nin internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenebilecek. Seçmenlerin oy kullanırken vatandaşlık numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. “Evet” ya da “Tercih” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

İMZA VE KAŞE BASMAYIN!

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak. Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Sandıklar e-Devlet’ten ilan edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet’ten ilan etti. YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet’e yükledi. Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.







