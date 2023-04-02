Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak isteyenler için bugün son gün. Seçim takvimi kapsamında, depremzedelerin kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında adres değişikliği beyanında bulunması gerekiyordu. Bugün (2 Nisan) hem listeler iniyor hem de itiraz süresi sona eriyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerden 400 bine yakın kişi deprem bölgesindeki kaydını fiilen bulunduğu bölgelere aldırdı. Kaydı deprem bölgesinde ve filen başka illerde olan depremzedeler oy kullanamayacak.