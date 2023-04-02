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Oy kullanmak isteyenler için bugün son

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün askıdan inecek.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak isteyenler için bugün son gün. Seçim takvimi kapsamında, depremzedelerin kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında adres değişikliği beyanında bulunması gerekiyordu. Bugün (2 Nisan) hem listeler iniyor hem de itiraz süresi sona eriyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerden 400 bine yakın kişi deprem bölgesindeki kaydını fiilen bulunduğu bölgelere aldırdı. Kaydı deprem bölgesinde ve filen başka illerde olan depremzedeler oy kullanamayacak.




#seçim
#Cumhurbaşkanı
#Milletvekili
#deprem bölgesi
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