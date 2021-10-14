Gündem Oy verilmeyecekler listesi hazırlayan Oğuz Hocaoğlu İYİ Partideki görevini bıraktı
POLİTİKA

'Oy verilmeyecekler' listesi hazırlayan Oğuz Hocaoğlu İYİ Parti’deki görevini bıraktı

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi'nde, aralarında Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Aytun Çıray gibi isimlerin bulunduğu 'seçilmeyecekler' listesi hazırlayan Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Liste krizi sonrası İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Koncuk, "Hayırdır düne kadar tetikçiliğinizi böbürlenerek anlatıyordu?" yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oy verilmeyecekler listesi hazırlayan Oğuz Hocaoğlu İYİ Parti’deki görevini bıraktı
Oğuz Hocaoğlu

İYİ Parti'nin geçtiğimiz yıl düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde, bazı isimlerin tasfiye edilmesine yönelik bir liste hazırlanmıştı.

O isimlerden bazıları şunlardı: Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Yavuz Temizer.

LİSTE İTİRAFI

İYİ Partili Oğuz Hocaoğlu, "Sayın Koncuk; Siz ve Ümit Özdağ’ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir" diyerek parti içinde krize neden olan bu listeyi kendisinin hazırladığını itiraf etmişti.

İSTİFA ETTİ

Oğuz Hocaoğlu, bulunduğu İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti. Gelişmeyi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, attığı tweet ile duyurdu.

KONCUK: TETİKÇİ

Liste krizi sonrası Ümit Özdağ ile İYİ Parti'den istifa edip Zafer Partisi'ni kuran Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yaşanan bu gelişmeye kayıtsız kalmadı.

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Twitter hesabından "Hayırdır düne kadar tetikçiliğinizi böbürlenerek anlatıyordu? Ayran içip ayrı mı düştünüz? Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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