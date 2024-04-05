Oylar sayıldı sonuç değişti

Bitlis Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti. AK Parti ve DEM Parti temsilcilerinin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda, Güroymak'ta itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oylar yeniden sayıldı, AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. Sayım sonucunda AK Parti, 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi 4 bin 297 ol aldı. Daha önce Yeniden Refah 4 bin 292, AK Parti 4 bin 290 oy almıştı.