Oylar sayıldı sonuç değişti

İtirazlara ilişkin öne çıkan gelişmeler şunlar:
Bitlis Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, sonuç değişti. AK Parti ve DEM Parti temsilcilerinin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda, Güroymak'ta itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oylar yeniden sayıldı, AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. Sayım sonucunda AK Parti, 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi 4 bin 297 ol aldı. Daha önce Yeniden Refah 4 bin 292, AK Parti 4 bin 290 oy almıştı.
GAZİOSMANPAŞA'DA BAHÇETEPE KAZANDI
İstanbul Gaziosmanpa-şa’da da AK Parti'nin itirazıyla başlanan yeniden oy sayımı dün de sürdü. 1, 2 ve 3'üncü seçim kurullarındaki bin 30 sandıktaki oy sayımı akşam saatlerinde tamamlandı. İki aday arasındaki fark azaldı ancak CHP adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla kazanan isim oldu.
SEÇİM YENİLENECEK
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, seçimin yenilenmesine karar verildi. Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı,
sonuç değişmedi.