Oynadığı darbukaya kafası sıkıştı

Bağcılar'da, oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki B.Y., İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, B. Y., oyun oynadığı darbukayı, bir süre sonra kafasına geçirdi. Bu sırada kafası sıkışan B.Y., ağlamaya başladı.
Darbukayı çocuğun kafasından çıkaramayan ailesi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu darbuka kesilerek, B.Y. kurtarıldı.
Operasyondan sonra B.Y., Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. B.Y.'nin ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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