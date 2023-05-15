Oyu düştü vekili arttı

Yönetmen Onur Ünlü, "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir." paylaşımının ardından sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı açıklamaların ardından senaryo anlaşmasının iptal edileceğini açıklayan Ünlü, "Millet İttifakı seçmenin alternatif görüşlerle imtihanını belli ki kolay kolay göremeyeceğiz." dedi.