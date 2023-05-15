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Oyu düştü vekili arttı

Yİ Parti, 2018 performansının ötesine geçemedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de masadan kalkıp geri oturması sonuçlara yansıdı. 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan ve 43 vekil çıkaran İYİ Parti’nin oy oranı bu seçimde 9.9’a indi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Aday listelerinin satıldığı iddia edilen ve ortak aday sırasında 6’lı Masa’ya oturup kalkan İYİ Parti’ye millet faturayı kesti. İYİ Parti, 2018 performansının ötesine geçemedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de masadan kalkıp geri oturması sonuçlara yansıdı. 2018 seçimlerinde yüzde 10 oy alan ve 43 vekil çıkaran İYİ Parti’nin oy oranı bu seçimde 9.9’a indi. İYİ Parti 2023 seçimlerinde vekil sayısını 43’ten 44’3 yükseltti. İYİ Parti, İstanbul’dan 8, Ankara’dan 5, İzmir’den 3, Bursa, Antalya ve Adana’dan 2, Mersin, Afyon, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat’tan birer vekili Meclis’e gönderdi.

İYİ PARTİ’NİN ŞÖHRETLERİ

Alpaslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Adana’dan, parti sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara’dan, seçim kampanyası başdanışmanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul’dan, Turhan Çömez Balıkesir, Eşref Fakıbaba Ankara, Lütfullah Kayalar Yozgat, Salim Ensarioğlu İstanbul’dan vekil seçildi. Ünal Karaman da Konya’dan Meclis’e giden vekiller arasında yer aldı.

ŞAHİN VE ZAN’A HÜSRAN

Ordu’dan aday gösterdiği İdris Naim Şahin, Teknik Direktörü olan Gökhan Zan, Bahadır Erdem, Ece Güner Toprak, Edip Safter Gaydalı, Mümtaz Yavuz, Ali Er ve Rasim Arı gibi isimleri vekil seçilemedi.



#Seçim
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON