Gündem Oyunları bozmak için oradayız
POLİTİKA

Oyunları bozmak için oradayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin son dönem yaptığı anlaşma ve hamleler ile birçok oyunu boşa çıkardığını söyledi. Oktay “Libya’da, Kıbrıs’ta ne işiniz var diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Ekonomide Türkiye’nin tamamen dengelenmeyi ve disiplini sağladığını belirten Oktay, “2020 bizim şahlanış yılımız olacaktır” dedi. Suriye ve Irak’taki gelişmeleri değerlendiren Oktay, “Türkiye Barış Pınarı Harekatı’yla sadece bölgedeki terör devletiyle ilgili oluşturulan hattı yırtmayla kalmamış, onun ötesinde buralardaki haklılığını teyit etmiştir” diye konuştu.

Fuat Oktay

BİZE NE İŞİMİZ VAR DİYORLAR

Suriye ve dünyanın diğer yerlerindeki olaylarla ilgilenirken, bir taraftan Doğu Akdeniz’de aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye görüldüğünü anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bunu görüyorduk, buna göre de tedbirlerimizi alıyorduk zaten. Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile birlikte burayı da yırtarak devam ettik. Bunun için de çok eleştirildik. Libya’da, Kıbrıs’ta ne işimiz var diye soranlara sesleniyorum, biz ayaklarını suya atamayacak bir şekilde bize karşı oynanan oyunlar var, bunları yırtmak üzere oradayız.

GEREĞİ NEYSE YAPARIZ

Bu oyunları bozmak üzere oradayız. Bir Doğu Akdeniz’de bunu yırttık, bu oyunu bozduk, iki, Libya’yla olan anlaşma ile bizi karasularımıza hapsetme, sularımız da değil karaya hapsetme oyununu bozduk. Türkiye olarak içeride ve dışarıda risk varsa alır, gereği neyse yaparız.”

BU bir barış projesi

  • “Tezkerenin geçmesi halinde Libya’da görev alacak Türk askerinin rolü ne olacak?” sorusu üzerine Oktay, Türkiye’nin kendi anakarasında hapsedilmek istendiğine dikkati çekerek, “Biz bu oyunu gördük. Dolayısıyla daha fazla gecikemeyeceğimizi, hem bugünkü Türkiye hem de gelecek nesiller için bu oyunu bozmak zorunda olduğumuzu gördük” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin her türlü riski hesapladığını, anlaşmanın hem Türkiye’nin hem de Libya’nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Oktay, “Bölgenin de çıkarına olan bir şey bu. Bu bir barış projesidir. Bizim duruşumuz nettir. Burada daha fazla istikrarsızlığın oluşturulmasına müsaade edemeyiz” dedi.

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