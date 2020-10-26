Oyunlarını bozduk hedef olduk

Konuşması sırasında “Tayyip Baba” diye kendisine seslenen bir vatandaşa, “Efendim” diye karşılık veren Erdoğan, “Yanına gelebilir miyim?” sorusu üzerine ise “Dur bakalım konuşmayı bitirelim ondan sonra” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi. Kongrede konuşan Erdoğan, sözlerine “Malatya’nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde burada çiçek açıyor. Malatya 1365 yıl önce İslam ordularının, Hz. Muhammed’i dünya gözüyle gören kutlu insanların çiçeklendirdiği, Battalgaziler’in tarih yazdığı, Alparslan’ın gazilerine yoldaş olan şehir... Malatya, ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal’ı yetiştiren şehir” diye başladı. AK Parti’nin 19 yıllık geçmişinde Malatya’nın daima en önde olduğunu kaydeden Erdoğan, “Depremden hemen sonra harekete geçtik. Malatya’da toplam 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Bugün Pütürge’de 208, Kale’de 238 konut olmak üzere 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız” dedi.

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ÖNCE HADDİNİZİ BİLİN

Erdoğan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders’e de sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: Türkiye’nin demokrasi mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder. Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler, kimiz zaman da ekonomik krizlerle dışarıdan destek almışlardır. Başka ülkelerde de benzer süreçler yaşandı. Bu ülkelerde kendi tarihine husumet besleyen yönetimler nedeniyle felaketlere şahit olduk. Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış, yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var. O da kakmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm, ne nazizm var. Biz sosyal adaletle yol yürüyoruz.

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PİŞMANLIĞIMIZ YOK

Bugün Türkiye en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir. Milli gelirine göre en fazla harcama yapan ülke de Türkiye. Bundan yana pişmanlığımız yok. Bu insanlara en zor zamanlarında kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Suriye’de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada briket evler yapıyoruz. İdlib’de evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Biz Batı’dan teşekkür beklerken, sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturma gayretiyle karşılaştık. Libya’da meşru hükümetin yanında olduğumuz için destek beklerken iftiralarla dışlanmaya çalışıldık. Oradaki meşru hükümetin davetiyle oradayız. Biz Suriye halkının davetiyle oradayız. Zalim Esed’in davetini beklemeye gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir. Terörle mücadeleden sınırötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak. Doğu Akdeniz’de hamleler geliştirirken engellemelere maruz kaldık. Kafkasya’da Azerbaycan’ın yanında olduğumuz için eleştirilere maruz kaldık.

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Geç kalma yap

Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki; “Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.” Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. “S-400’leri Rusya’ya geri gönderin” dediniz. Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye’yiz, Türkiye. Ben İHA’yı da, SİHA’yı da, Akıncı’yı da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum. Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat edilen her mesafe milyonlarca mazlumun da sevinç kaynağıdır. Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Ülkemizin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği beraberliği ve kardeşliğidir. Son dönemde bu gücüme yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Milletimiz bu sinsi tuzağı da boşa çıkardı. Fitne fesat bencillik bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır.

Kömürhan Köprüsü 15 Aralık’ta açılacak

Yaşanan saldırılara rağmen 2023 hedeflerinin yol haritası olarak önlerinde durduğunu ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak isteyenlere cevabımızı yatırımlarla veriyoruz. Doğanşehir Vahap Küçük Millet Bahçemizin projesi bitti, ihalesi yapılacak. Sağlıkta 800 yataklı Malatya Şehir Hastanesi’nin de içinde olduğu 11 hastaneden oluşan 56 sağlık tesisini şehre kazandırdık. Toplamda 400 yataklı Battalgazi ve Doğanşehir devlet hastaneleri ile birlikte 14 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Ulaştırmada 25 köprünün de bulunduğu Malatya çevreyolunun yapımı sürüyor. İnşallah 2022’de tamamlıyoruz. Buradan müjdeyi de verelim. 15 Aralık’ta Kömürhan tüneli, köprüsü ve bağlantı yolunu trafiğe açıyoruz. Merkez, Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Darende ve Akçadağ’ın ardından Kuluncak’ı da doğalgazla buluşturuyoruz.”

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Yoğun sevgi seli

Erdoğan, kayısının başkentinde büyük coşku ve sevgi seliyle karşılandı. Malatya Erhaç Havaalanı’ndan itibaren yol güzergahında bulunan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için uzun süre bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı güzergah boyunca Erdoğan zaman zaman otobüsü durdurup vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, Başbakan olarak 13 kez geldiği Malatya’ya Cumhurbaşkanı olarak 6’ncı ziyaretini gerçekleştirdi.