Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başkanım Okulumda etkinliğine katılan Başkan Altınok, İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve idarecilerine yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Altınok, öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak, “Sevdası olmayan başarılı da olamaz. Yani inanmazsanız başarılı olamazsınız. Sizlerin kendinize, ailenize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız var” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PARLAK OLACAK’

Her Türk gencini, Türk bayrağına benzeten Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her biriniz bayrağımızı en yükseklere taşıyacaksınız. Türkiye, dünyanın en güzel ve en zengin ülkesidir. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye’mizde var. İnanıyoruz ki; Türkiye’nin geleceği, istikbali ve ikbali çok parlak olacak. En önemlisi de hayatınız boyunca hep dürüst olun ve asla yalan söylemeyin. Öz güveniniz yüksek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini inşallah sizlerle yakalayacağız.”

RİCAMIZ GERİ ÇEVRİLMİYOR

Başkan Altınok programın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğe Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katılırken, Okul Müdürü Ercan Malçok ise okullara verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti.