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İSTANBUL

Özbekistan Orkestrası rüzgar gibi esti

Kültür sanatın şehri Başakşehir, TürkiyeÖzbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30’uncu yılında çok özel bir orkestrayı ağırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özbekistan Orkestrası rüzgar gibi esti
​Özbekistan ​Orkestrası

Kültür sanatın şehri Başakşehir, TürkiyeÖzbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30’uncu yılında çok özel bir orkestrayı ağırladı. 2014 yılından bu yana Kazakistan’dan Letonya’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Kuveyt’e kadar dünyanın dört bir yanında konserler veren Özbekistan Devlet Senfoni Orkestrası, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra ve çok sayıda müziksever katıldı. Harika bir konser olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Özbekistan’ın kıymetli sanatçılarını Başakşehirimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk." dedi.

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