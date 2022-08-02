Özbekistan’da 3’lü gaz zirvesi

Türkiye, bugün Özbekistan ve Azerbaycan ile birlikte, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te üçlü zirve gerçekleştirecek. Zirvede üç ülkenin de Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları ülkelerini temsil edecek. İlk defa gerçekleştirilecek zirvede, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan gaz krizine karşı çözüm olması planlanan Hazar Geçişli Doğu-Batı-Orta Koridor’u ana gündem maddesi olacak.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan gibi gaz zengini ülkeler ile Avrupa ülkeleri arasında bir köprü kuruyor. Görüşmede Hazar Denizi’ndeki gaz kaynaklarını Avrupa’daki pazarlara getirerek, Avrupa’nın enerji arzını artırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlayan Güney Gaz Koridoru boru hattı sisteminin devreye girmesi hedefleniyor. Toplantının diğer bir gündem maddesinin ise Türkiye’den başlayarak Çin’e ulaşan Orta Koridor projesi olması bekleniyor. Azerbaycan ve Özbekistan’ı içine alan proje ile birlikte Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

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