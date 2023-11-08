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Özbekistan'daki Erdoğan-Mirziyoyev görüşmesinden dünyaya Gazze çağrısı: İsrail'i durduracak etkin adımlar atılmalı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Semih Bozkuş
20:12 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'in durdurulması için tüm dünyaya 'etkin adımlar atılmalı' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail'i durduracak etkin adımlar atılmalı"

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dahil olmak üzere endüstriyel işbirliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı."




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#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi
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