Özcan-Aymaz kavgası : Örgüt ortadan ikiye bölündü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in mirası için 2 grup etki alanını genişletmenin planlarını yapmaya başladı. Gülen’in ölümünden sonra yerine kimin geçeceği kavgası giderek daha da görünür hale geldi. Çiftlikteki sözde “Baş Yüceler Heyeti” ölüm sonrası için birbirleriyle kıyasıya savaşıyor. Örgütün, fikri ve fiziki bölündüğü öğrenildi. Güvenlik kaynaklarına göre örgüt güç mücadelesinde yeni parçalanmalara da gebe. Bu çerçevede Avrupa grubunun da bölünmesi bekleniyor.





GÜCÜ PAYLAŞABİLİRLER

Elebaşının ölümü öncesi, örgütün elinde bulundurduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler alttan alta kavga ediyordu. Mercek altına alınan örgütlenmede vekalet kavgasında iki isim öne çıkıyor. Pensilvanya’daki İstişare Heyeti’nde yer alan iki önemli isim olan Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz arasında bu gücün paylaşılmak istendiği belirtiliyor.





HEYETİ ÖZCAN ŞEKİLLENDİRİYOR

Elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki çiftlikte hep yanında olan Özcan, FETÖ’nün ABD ayağını yönetiyor. Örgütün parasının kontrolünü de elinde bulunduran Özcan’la birlikte “Uzun Cevdet” lakaplı Cevdet Türkyolu da Gülen’in ölümüne kadar yanında refakat eden isimdi. Tüm bunların yanı sıra mahrem birimler örgütün önemli bir unsurunu oluşturuyor. Özcan’ın sevk ve idare ettiği birimler, heyetin şekillenmesinde büyük önem taşıyor. Vekalet savaşında başı çeken Mustafa Özcan ve ekibi MÖZ’cüler olarak tanımlanıyor. MÖZ’ü destekleyenler arasında Türkyolu’nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç da yer alıyor. Bu farklı niteliğe sahip isimlerin hepsinin örgütteki rahatlarının bozulmasından korktuğu öğrenildi.





AVRUPA DA BÖLÜNECEK

MÖZ’cüler grubuna yakın isimlerin tamamı FETÖ’nün yeni İcra Heyeti’ne seçilmiş isimler. Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan Abdullah Aymaz da örgütün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz, örgütün Avrupa tarafının en güçlü ismi. Aymaz’ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor. Bu gruptan yalnızca Talip Büyük, örgütün yeni İcra Heyeti’nde yer alıyor. Örgütün Avrupa ayağında da kendi içinde ayrışmaların yaşanacağı belirtiliyor.





Kazım Güleçyüz

FETÖ övgüsüne 4 gözaltı

Pazartesi günü ölen FETÖ elebaşı Gülen’i sosyal medyada öven 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Asya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve gazeteci Rasih Yılmaz da bulunuyor. Gazeteciliğe 1993 tarihinde Zaman gazetesinde başlayan Yılmaz, uzun süre politika ve kültür sanat muhabirliği yaptı. Yılmaz, bir süre önce örgütle ilişkisi olmadığını açıklamıştı. Kazım Güleçyüz ise paylaşımında, “Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun.” ifadelerini kullanmıştı. Operasyonda benzeri paylaşımlar yapan Emrullah Altuğ ve Ömer D. isimli kişiler de gözaltına alındı.





ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılığın talimatı üzerine, İstanbul, Bursa ve Manisa’da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri ve güncel yapılanma içinde yer alan, Bylock kullandığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.















