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Örgütü yönettiği yere gömülecek

Örgütü yönettiği yere gömülecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Örgütü yönettiği yere gömülecek
Örgütü yönettiği yere gömülecek

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütü 25 yıl boyunca yönettiği Pensilvanya’daki malikanesinin arazisine gömülecek. Buraya gömülmeyi hayattayken Gülen’in istediği belirtiliyor. “Chestnut Retreat Center” adı verilen yer Gülen’in ABD’ye kaçtığı 1999 yılından nisan ayına kadar kaldığı yerdi. Cenaze namazını ise 2015 yılında firar eden Suat Yıldırım kıldıracak.

Geçtiğimiz pazar günü ABD’de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesine ilişkin detaylar belli oldu. Gülen’in cenazesi, yarın (perşembe) Pensilvanya’nın Saylorsburg kentinde bulunan Chestnut Retreat Center arazisinde daha önceden ‘işaret ettiği’ yere gömülecek. Elebaşının cenaze namazını örgüt üyelerinden Suat Yıldırım’ın kıldırması bekleniyor.


HAZIRLIKLAR BAŞLADI

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi. Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. Çiftlik etrafındaki güvenlik önlemleri de dün artırıldı.
Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

AİLE ÜYELERİ BERABER KATILACAK

Yurt dışında bulunan ve seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensuplarının cenaze için ABD’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. FETÖ elebaşının aile üyelerinin cenazeye bir arada katılarak hızla ayrışan yapıya ilişkin “
birlik
” mesajı vermesi ve örgütün, “
Gülen'in son anları
” başlığıyla bazı yazılı paylaşımlar yapması bekleniyor.

'YAZILI VASİYET BIRAKTI' İDDİASI

FETÖ elebaşının rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırılmasının örgütün diğer üyelerinden saklandığı ifade edildi. Ayrıca, Gülen’in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.
FETÖ elebaşı Gülen
,
20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi’nde ölmüştü
. Cenazenin gömüleceği Chestnut Retreat Center, Gülen’in ABD’ye kaçtığı 1999 yılından geçtiğimiz nisan ayına kadar kaldığı ve örgütü yönettiği adresti.

Suat Yıldırım

Öksüz’ün dekanıydı

  • Gülen’in cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. FETÖ Çatı Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Yıldırım, Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’nca Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor. 15 Temmuz’da Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten, örgütün sözde
    “TSK imamı
    olan Adil Öksüz
    , Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde bu fakülteye akademisyen olarak adım attı.

45 davanın 1 numarasıydı

FETÖ elebașı Fetullah Gülen, darbe girişimi öncesi ve darbe sırasında işlediği suçlarla ilgili 45 davada 1 numaralı sanık olarak gıyabında yargılanıyordu.
Elebaşı Gülen, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Sakarya'da ikişer davada sanık sıfatıyla yargılanıyordu. Gülen hakkında 12 ilde de birer dava bulunuyordu
. Gülen’in ölümüyle hakkındaki kamu davaları düşürülecek.

İŞLEMEDİĞİ SUÇ KALMAMIŞTI

Gülen'in yargılandığı suçlar arasında
“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”
,
“Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”
, “
Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs
”,
“Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme”
,
“Dolandırıcılık
”,
“Resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması”
ve
Usulsüz dinleme
bulunuyor.

116 ülkeden 964 kişi istendi

  • FETÖ mensupları hakkında, Adalet Bakanlığı’na bugüne kadar 2 bin 981 iade talebi iletildi. Bakanlığın, bunlara istinaden bin 813 firari örgüt mensubu hakkında düzenlediği bin 964 iade talepnamesi ise 116 ülkeye iletildi. Devam eden 64 iade talebinin tercüme işlemleri sürüyor.

2 bin 987 kırmızı bülten talebi

  • Adli makamlar tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderilen 2 bin 987 kırmızı bülten talebinden de bin 858'i İçişleri Bakanlığı Interpol Daire Başkanlığı’na iletildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye genelinde ilk derece mahkemeleri tarafından karar verilen 289 filli darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verildi. Bin 634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 336 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Operasyonlar hız kesmedi

2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı verilerine göre, FETÖ'ye yönelik 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. 15 Temmuz'un ardından 58 ilde darbe yargılaması yapıldı. Türkiye genelinde başlangıçta 293 fiili darbe davası görüldü. İlerleyen aşamalarda dosya sayısı 400'ü aștı.
İstanbul'da 2 bin 423 sanık hakkındaki dava hükme bağlandı. Bunlardan 382'si ağırlaştırılmış müebbet, 688'i müebbet hapis cezası aldı. 282 sanık hakkında süreli hapis cezası, 789'u hakkında beraat kararı verildi.


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