Örgütü yönettiği yere gömülecek

Gülen’in cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı. FETÖ Çatı Davası’ndan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Yıldırım, Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı. Yıldırım, İçişleri Bakanlığı’nca Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor. 15 Temmuz’da Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten, örgütün sözde

“TSK imamı

”

olan Adil Öksüz