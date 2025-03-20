Özdağ ağır cezada yargılanacak

. Özdağ’la ilgili iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuş, ancak mahkemenin görevsizlik kararı üzerine Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Bu mahkeme de yetkisizlik kararı vererek dosyayı istinaf incelemesine sevk etmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ise davanın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülmesini kararlaştırdı. Kararın ardından Ankara 26. Ağır Ceza, Özdağ’ın 8 Mayıs’taki duruşmaya görüntülü bağlantılı ile katılmasına hükmetti. Mahkeme, 18 Şubat 2020’de Trablus Limanı’ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki MİT mensubu ile ilgili basında yer alan haberlerin ve özellikle gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarının incelenmesine karar verdi.