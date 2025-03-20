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Özdağ ağır cezada yargılanacak

Özdağ ağır cezada yargılanacak

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ümit Özdağ.
Ümit Özdağ.

Libya’da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapsi istenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki dava, yetki tartışmalarının ardından yeniden Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek

. Özdağ’la ilgili iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuş, ancak mahkemenin görevsizlik kararı üzerine Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Bu mahkeme de yetkisizlik kararı vererek dosyayı istinaf incelemesine sevk etmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ise davanın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülmesini kararlaştırdı. Kararın ardından Ankara 26. Ağır Ceza, Özdağ’ın 8 Mayıs’taki duruşmaya görüntülü bağlantılı ile katılmasına hükmetti. Mahkeme, 18 Şubat 2020’de Trablus Limanı’ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki MİT mensubu ile ilgili basında yer alan haberlerin ve özellikle gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarının incelenmesine karar verdi.



#Ümit Özdağ
#Mahkeme
#Ağır Ceza Mahkemesi

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