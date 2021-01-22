Özdağ’a desteği sonrası görevden alınan Şekerdağ: İYİ Parti’nin vaatleri süslü cümlelerden ibaret

İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine destek veren Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Şekerdağ’a teşekkür ziyaretinde bulunacağını açıklamasının ardından, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gergin Şekerdağ görevden alınmıştı. Şekerdağ, görevden alınmadan önce de “Ümit Özdağ’ın ziyaretinin önüne geçilmesi için yönetimimiz istifalar ile düşürülmeye çalışılıyor” açıklaması yapmıştı.

İYİ Parti’nin vaatleri süslü cümlelerden ibaret kaldı

Şekerdağ, yaşanan bu sürece dair yaptı açıklamada, İYİ Parti’yi eleştirdi. Partinin vaat ettiği her şeyden uzaklaştığını söyleyen Şekerdağ, “Sözde demokrasi, sözde hukuk, sözde milliyetçilik. Kuruluşunda vaat ettiğimiz tüm kavramlar sadece süslü cümleler kurmak için kullanılıyor; uygulamada maalesef İYİ Parti sınıfta kalmıştır” ifadelerini kullandı.

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Şekerdağ, sözlerinin devamında ise şunları söyledi: “Sayın Akşener her fırsatta Türkiye’yi Bayram Sofrasına Oturtma hayalinin olduğunu söylemiştir. Bizler, o sofrayı kuracağımız evimizi inşa ettik, yemeğimizi pişirdik, o sofrada oturan herkesin eşit haklara sahip olması için mücadele ettik fakat demokrasi, hukuk ve adaleti kendine olanlar sofra düzenini yok etti. Ellerimizle kurduğumuz sofraya kimler oturacak zamanla hep beraber göreceğiz. Henüz partide bayram sofrası kurulamadı, Türkiye'de nasıl kurulacak merak ediyorum.”