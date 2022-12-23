Özdağ'dan seçimlere ilişkin ilginç talep: Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin çocuklar beni çok seviyor

Mülteci karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YouTube'da yayın yapan Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

"ÇOCUKLAR BENİ ÇOK SEVİYOR"

Özdağ, burada yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kendisinin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyleyen Özdağ, oy kullanma yaşının 12'ye düşürülmesi halinde Zafer Partisi'nin seçimi kazanacağını ileri sürdü.

"OY KULLANMA YAŞI 12'YE İNDİRİLSİN"

Özdağ, şöyle konuştu:

"Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup, ‘seni seviyoruz’ diyorlar. Soruyorum ‘beni nerden tanıyorsun sen?’ ‘Sosyal medyadan tanıyorum’ diyor. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Parti’ni anlatıyorlar."

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GENÇLERE SESLENEREK 'ANNE VE BABANIZI EVE KİLİTLEYİN' DEMİŞTİ

Özdağ, geçtiğimiz aylarda gençlere çağrıda bulunarak Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söylemişti. Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülkede 10 milyonu aşan sığınmacı var. Sığınmacıları yollayacak bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Türk gençliğinin büyük bir desteği var. Fotoğraf çektirmeye geliyorlar nereye gitsem. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Annenizi ve babanızı da ikna edin. Diyorlar ki evet ikna ediyoruz. İkna edemezseniz seçim günü eve kilitleyin, oy kullanmasınlar."

GÜNDEM Ümit Özdağ'dan gençlere demokrasi dersi: Zafer Partisi'ne oy vermeyeceklerse anne ve babanızı eve kilitleyin