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Özdağ'ın kararını açıklayacağı saat ertelendi

Dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur için ittifak kararını bugün saat 11.00'de açıklayacaktı. Ancak basın toplantısının saati 13.00'e ertelendi.

09:40 . 23/05/2023 Salı
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Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu

Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunan Özdağ, bugün saat 11.00'de 2. tur için kararını açıklayacaktı.

Toplantının saati ertelendi

Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunduğunu belirten Özdağ,
"Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek"
açıklamasını yapmıştı.

Zafer Partisi, basın toplantısının saat 13.00'e ertelendiğini duyurdu.


#Ümit Özdağ
#İttifak
#seçim
13 dakika önce
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