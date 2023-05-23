Özdağ'ın kararını açıklayacağı saat ertelendi

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yapacağı açıklama ile 28 Mayıs seçiminde kimi destekleyeceğini açıklayacak. Oğan'ın açıklaması sabırsızlıkla beklenirken, Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı yorum gündem oldu. Oğan, "Ümit Bey'le kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz" dedi.