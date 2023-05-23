Özdağ'ın kararını açıklayacağı saat ertelendi

Ümit Özdağ - Kemal Kılıçdaroğlu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunan Özdağ, bugün saat 11.00'de 2. tur için kararını açıklayacaktı.
Toplantının saati ertelendi
Toplantının saati ertelendi
Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunduğunu belirten Özdağ,
"Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek"
açıklamasını yapmıştı.
Zafer Partisi, basın toplantısının saat 13.00'e ertelendiğini duyurdu.
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13 dakika önce