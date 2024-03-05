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Özel ‘bedelli’ diyerek CHP adaylarını vurdu

Özgür Özel’in, “Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil” diyerek bedellilere “asker kaçağı ve hain” imasında bulunması en çok CHP’de rahatsızlığa yol açtı. Özellikle İmamoğlu’nun bedelli askerlik, Murat Kurum’un ise gönüllü olarak Silopi’de askerlik yapmış olması partideki ve sosyal medyadaki tepkileri artırdı.

04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 03:08 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Can Güner.
Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Can Güner.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlikle ilgili açıklaması ayağına dolandı.

Memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde konuşan Özgür Özel, “Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz” açıklaması yaptı. Büyük tepkilere neden olan bu sözlerin ardından CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2000 yılında bedelli askerlikten yararlandığı ortaya çıktı.

HESAPSIZCA HAREKET ETTİ!

Özel'in bir dönem avukatlığın da yapan Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner’in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli askerlik yaptığı öğrenildi. CHP’de Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de bedelli askerlik yapanlardan. Killik, bedelli askerliğini Foça Jandarma Komando Okulu’nda tamamladı. Meydanlarda bedelli askerlik yapanları ‘vatanı sevmemekle’ itham eden Özel'in, 2018 yılında bedelli askerlik uygulamasına destek verdiği de biliniyor. CHP kaynakları, Özel'in siyasetten hesapsızca hareket ettiğini belirterek, “Devlet böyle bir uygulama başlattıysa isteyen ve imkanı elveren herkes yararlanır. Siz, kalkıp da bedelli yapanlar bize oy vermesin derseniz, bedelini de ödersiniz” dedi.

Kurum Silopi’de yapmış

Cumhur İttifakı’nın Adayı Murat Kurum’un ise uzun dönem askerlik yaptığı ortaya çıktı. Kurum, vatani görevini 2000-2001’de Tuzla Piyade Birliği ile İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nda yaptı ve gönüllü olarak Silopi’ye gitti.


Mete Yarar'dan Mehmetçik'e kimyasal silah iftirası atanları ağırlayan Özgür Özel'e zor sorular: Askere gidenlere sahip mi çıktınız?
Mete Yarar'dan Mehmetçik'e kimyasal silah iftirası atanları ağırlayan Özgür Özel'e zor sorular: Askere gidenlere sahip mi çıktınız?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, DEM Parti ile kurdukları ittifakı "Bu bir Türkiye ittifakıdır, lideri de Atatürk'tür" diyerek pazarlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, tvnet canlı yayınında tepki gösterdi. Açıklamaların en hafif tabiriyle 'gaflet' olduğunu belirten Yarar, "DEM’lilerin bundan haberi var mı? Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı veya Atatürk posteri astıklarını görmedim" diye konuştu. Özel'in bedelli askerlik yapan vatandaşları 'kaçak' olarak nitelemesine de Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanları makamında ağırlaması üzerinden değinen Yarar, "Askerliğe gitmeyenlere kızdınız, askerliğe gidenlere ne yaptınız, sahip mi çıktınız?" diye sordu.


#Özgür Özel
#Siyaset
#Murat Kurum
#bedelli askerlik
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