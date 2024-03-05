Özel ‘bedelli’ diyerek CHP adaylarını vurdu

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, DEM Parti ile kurdukları ittifakı "Bu bir Türkiye ittifakıdır, lideri de Atatürk'tür" diyerek pazarlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, tvnet canlı yayınında tepki gösterdi. Açıklamaların en hafif tabiriyle 'gaflet' olduğunu belirten Yarar, "DEM’lilerin bundan haberi var mı? Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı veya Atatürk posteri astıklarını görmedim" diye konuştu. Özel'in bedelli askerlik yapan vatandaşları 'kaçak' olarak nitelemesine de Türk askerine 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanları makamında ağırlaması üzerinden değinen Yarar, "Askerliğe gitmeyenlere kızdınız, askerliğe gidenlere ne yaptınız, sahip mi çıktınız?" diye sordu.