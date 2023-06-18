Özel bireylere şenlik sürprizi

‘Engelsiz Yaşam Okulu Yıl Sonu Şenliği’
Öğrencilerin hünerlerini sergilemesiyle başlayan program sertifika töreni ile sona erdi. Programda, engellilere yönelik eğitim veren okullar, rehabilitasyon merkezleri ve sivil toplum kuruluşları stant açarak hizmetlerinin tanıtımını yaptı.
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Yapılan her işin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; ‘özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz’ için yaptığımız çalışmalardır. Yıldırım Belediyesi olarak dezavantajlı ve özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için ‘Engelsiz Yaşam Okulumuzda’ farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.