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Özel çocuklardan Togg ile şehir turu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ile birlikte Eyüpsultan’da Togg turu attı.

04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da Togg turu attı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da Togg turu attı.

Eyüpsultanlı özel çocuklar Talha, Bora ve Duygu, Togg’la çıktıkları turda Başkan Deniz Köken’e merak ettikleri konularda sorular sordu. Tur sırasında Başkan Deniz Köken ile uzun sohbetler eden özel öğrenciler bu sayede Togg’u da deneyimlemiş oldu. Başkan Köken öğrencilerle çıktığı turda, yeni yapılması planlanan merkez ile ilgili bir de müjde vererek, “Alibeyköy tarafına ikinci bir eseri daha yapmamız lazım. İnşallah önümüzdeki dönem spor etkinliğinin daha fazla olduğu bir merkez yapacağız” dedi.



#Eyüpsultan
#Togg
#Deniz Köken
#Engelsiz Yaşam
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