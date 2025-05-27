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Özel diktatörlüğe doğru evrildi

Özel diktatörlüğe doğru evrildi

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Özgür Özel dün AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı makamında ziyaret etti. Çıkışta açıklama yaptı.

Yeni dönemde her adımı danışarak ve seçimle alacağını vadeden CHP Genel Başkan Özgür Özel’e tepkiler artıyor. İmamoğlu için Silivri’ye adeta üs kuran Özel’e parti içinden sesler yükselmeye başladı. 2028’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak CHP adayını belirlemek için bile ön seçim yapan Özel’in, Grup Başkanvekilleri için seçim yapmayıp eski Grup Başkanvekilleri ile devam kararı alması tepki çekti. Grup Başkanvekilliği seçimi için Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un aday olmak istediği ancak seçim yapılmayınca aday olamadıkları öğrenildi. Karara pek çok milletvekili eleştiride bulundu. Özel’in parti içinde diktatörlüğe doğru evrildiğini belirten CHP’li kaynaklar, “Partide artık despot bir yönetim var” değerlendirmesinde bulundu.




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