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Gündem Özel harekattan güzel hareket Sınava şehit babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla gitti
ŞIRNAK

Özel harekattan güzel hareket: Sınava şehit babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla gitti

Silopi'de 2016'da terör operasyonları sırasında PKK'nın saldırısında şehit olan özel harekat polisi Yaşar Yavaş'ın LGS kapsamındaki merkezi sınava giren oğlu, babasının meslektaşlarınca unutulmadı. Annesine "Babam olsaydı onunla giderdim" diyen Miraç, sınav merkezine babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla ulaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Babasının meslektaşlarıyla fotoğraf çektiren Miraç, özel harekat polislerine teşekkür etti.
Babasının meslektaşlarıyla fotoğraf çektiren Miraç, özel harekat polislerine teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2016'da şehit olan özel harekat polisi Yaşar Yavaş'ın oğlu Miraç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla götürüldü.

  • Sınav öncesi annesine "Babam olsaydı onunla giderdim." diyen Miraç'ın bu isteğini öğrenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi personeli harekete geçti.

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MSB’den ‘Babalar Günü’ paylaşımı
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MSB’den ‘Babalar Günü’ paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Babalar Günü' nedeniyle videolu bir paylaştım yaptı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun...” ifadelerine yer verildi.

Miraç'ı duygulandıran sürpriz

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından görevlendirilen özel harekat polisleri, dün sabah erken saatlerde ailenin yaşadığı eve gitti. Sınava gitmek için annesiyle evden çıkan Miraç, karşısında özel harekat polislerini görünce duygulandı.

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  • Babası Yaşar Yavaş'ın adının yazılı olduğu zırhlı araca bindirilen Miraç, sınava gireceği okula götürüldü. Sınav bitimine kadar okulun önünde bekleyen özel harekat polisleri, Miraç'ı aynı araçla evine bıraktı.

Babasının meslektaşlarıyla fotoğraf çektiren Miraç, özel harekat polislerine teşekkür etti.

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