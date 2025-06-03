Özel mağduriyet yerine rantçıları ve bantçıları dinliyor

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan İzmir’de partisinin geleneksel bayramlaşma töreninde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının özlük haklarına itiraz ederek iş bırakmasıyla İzmir’de yaşanan temizlik ve ulaşım krizi ve halkın mağduriyetini gündeme getirdi. İzmir’de yaşananların 3 günlük değil 25 yıllık CHP yönetimi sorunu olduğunu söyledi.





İZMİR’DEN BİHABER

İzmir’de yaşananların CHP Genel Merkezi tarafından görmeden gelindiğini kaydeden İnan, “Özgür Özel’in İzmir’den bi haber. Balık baştan kokar. Sayın Özgür Özel, İzmir’e gelip İzmir’in sorunlarını dert etmek yerine rantçıları, bantçıları Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının muhataplarını savunuyor. İzmir’e bavullarla taşınan paraları İstanbul’da kurulan mafya düzenini ihaleye karıştırılan fesatları savunmaya gelirsen, elbette İzmirliler’in çilesini asla ve asla göremezsin. Bugün İzmirlilere büyük eziyet çektiren hizmetsiz, beceriksiz belediyelerine sahip çıkmak yerine yargıdan adam kaçırmaya kalkmanızdandır. O nedenle İzmirli hemşehrilerimiz seni boykot etti etmeye de devam edecek” diye konuştu.





CHP’Lİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İZMİR’İ ÇÖKERTİYOR

İzmir’de kurulan bu belediyecilik anlayışının İzmir’de şehirciliği çökerteceği uyarısını her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan İnan şunları söyledi: “CHP’li belediyecilik anlayışı İzmir’de şehirciliği çökertecek diyorduk. Ve şuan o gün söylediklerimizi bir bir yaşıyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? İzmirliler’e hiçbir mahcubiyet duymadan, yüzleri kızarmadan ne diyorlar? ‘Çöpünüzü kendiniz toplayın Ben belediye başkanı olarak size yardım ederim!’ diyorlar. Ulaşım konusunda ‘kendi şoförlüğünüzü kendiniz yapın’ diyorlar. Belediye başkanı temel görevi olan belediyeciliği yapmazsa iş başa düşer.”





CHP YÖNETİMİNİN BECERİKSİZLİĞİNİN BELGESİ