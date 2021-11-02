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İSTANBUL

Özel öğrencilerden “geri dönüşüm” sergisi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, tasarrufun önemine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi. Öğrencilerden kimi peçetelerden gelinlik kimi de yoğurt kovalarından müzik aleti yaparak geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özel öğrencilerden “geri dönüşüm” sergisi
Sergide öğrencilerden kimi peçetelerden gelinlik kimi de yoğurt kovalarından müzik aleti yaparak geri dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Dünya Tasarruf Günü sebebiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Engelliler Sarayı’nda farklı branşlarda eğitim gören kursiyerler, atık materyallerden yaptıkları ürünlerden oluşan bir sergi açtı. Sergi salonunda yoğurt kovalarından yapılan davula, gazetelerden yapılan tepsiye ve peçetelerden yapılan gelinliğe kadar çok sayıda tasarımlar bulunuyor. Atık malzemelerinin adeta birer sanat eserine dönüştüğü sergi, davetlilerin beğenisini topluyor.

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKİYOR

Sergiyi gezen liseli öğrenciler de ürünlerin yapılışı hakkında engellilerden bilgi aldı ve onlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Sosyal sorumluluk açısından çok anlamlı etkinlikten dolayı engellileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kursiyerlerimiz emeklerini göz önüne sererek sanatsal olduğu kadar sosyal mesaj da veriyorlar. Bu sergiyle herkese tüketirken dikkat etmeleri gerektiği söyleniyor. Bu serginin mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum ve hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum” dedi. Engelliler Sarayı’nda açılan sergi 3 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek. Öte yandan Dünya Tasarruf Günü faaliyetleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminerle diğer engelli kursiyerler geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi.

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