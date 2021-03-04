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Özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’nın faaliyete geçmesinin ardından öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, 450 özel gereksinimli öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Yeniden Kontrollü Normalleşme çerçevesinde faaliyete geçen Özel Eğitim ve Uygulama Okulları öğrencilerine moral ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyarete, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör de katıldı. Ziyaret edilen okullarda eğitim gören 450 öğrenciye, çeşitli hediyeler verildi. Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut’un da dahil olduğu ziyaret programında, hediye alan öğrencilerin sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerini Güldürmeye Çalıştık

Ziyaret programı sonrası açıklamada bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, “Gerek özel gereksinimli çocuklarımız gerekse aileleri pandemi sürecinden etkilendiler. Bizler de bu süreçte okullarımızın yeniden eğitim öğretime başlamasıyla birlikte Özel Eğitim ve Uygulama okullarında Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün selamını ileterek küçük hediyelerle onları mutlu etmeye çalıştık. Onların mutluluğuna ortak olabilmek amacıyla Başkanımızın kıymetli eşi Leyla Güngör hanımefendiyle okullarımıza ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mutluluklarına Şahit Olduk

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut ise yaptığı açıklamada, “Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte özel eğitim okullarımızın tamamı yeniden açıldı. Şuan öğrencilerimizle haftada 5 gün boyunca yüz yüze eğitimimize devam ediyoruz. Pandemi süreciyle birlikte oluşan kısıtlılıklardan etkilenen çocuklarımızın yeniden okullarıyla buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Büyükşehir Başkanımız Hayrettin Güngör beyin değerli eşi Leyla Güngör ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürümüz Tuğba Gökçen hanımefendi okullarımıza ziyaret gerçekleştirdiler. Bizler de öğrencilerimize gönderilen hediyeleri onlarla birlikte teslim ettik. Öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğa şahit olduk. Okula başlama heyecanı yaşayan çocuklarımıza gönderdikleri armağanlar ve bu anlamlı ziyaret için özellikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e, eşi Leyla Güngör’e ve tüm Büyükşehir Belediyemize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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