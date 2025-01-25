Özel okullara kıyafet ayarı

Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak. Özel okullarca, velilere okul formalarını elektronik ticaret platformu üzerinden almalarına yönelik yapılan dayatmalara izin verilmeyecek. Bu dayatmayla karşılaşan veliler, buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden temin edebilecek.

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğünce belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar da bulunmayacak. Bunun yanında, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Kıyafetler okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.