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Özel okullara kıyafet ayarı

Özel okullara kıyafet ayarı

04:0025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MEB, özel okullardaki fahiş fiyat artışına yönelik düzenlemenin ardından kıyafetlerde de keyfiliğe son veriyor. Kıyafet dayatması yapılamayacak. Veliler, serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin formalarının, devlet okullarında olduğu gibi serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini bildirdi.


İSTENEN YERDEN ALINACAK

Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak. Özel okullarca, velilere okul formalarını elektronik ticaret platformu üzerinden almalarına yönelik yapılan dayatmalara izin verilmeyecek. Bu dayatmayla karşılaşan veliler, buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden temin edebilecek.


BASKI VE DESEN OLMAYACAK

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğünce belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar da bulunmayacak. Bunun yanında, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Kıyafetler okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.


#eğitim
#özel okul
#kıyafet

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