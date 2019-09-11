Özel okullarda ‘sürpriz ücret’ yok

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi. Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.