Gündem Özel okullarda sürpriz ücret yok
EĞİTİM

Özel okullarda ‘sürpriz ücret’ yok

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen “kırtasiye”, “kitap”, “kıyafet”, “servis” gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi. Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek.

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