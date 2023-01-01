Özel’den Özdağ salvoları

Özel, Kılıçdaroğlu CHP’sinin halka erişemediğini ifade ederek, “O zaman hangi ittifak, hangi gizli protokol, son gün 3 bakanlığı vereyim, iktidar olunca MİT’i feda mı edeyim telaşı olmaz” dedi. Özel, dün Konya il kongresinde konuştu. Özel, CHP’nin, 27 milyon seçmenin düşman gördüğü bir parti olamayacağını vurguladı. Özel, CHP’nin topluma doğru anlatılmadığını söyleyerek, “O zaman yüzde 48’i, 50,1 yapmak için hangi ittifak, hangi gizli protokol, son gün 3 bakanlığı vereyim, iktidar olunca MİT’i feda mı edeyim telaşı olmaz” ifadelerini kullandı. Özel, “Üyemiz, bize umut bağlayanlar, bizden yeniden umut olmamızı isteyenler neyin değişmesini, kimin değişmesini, nasıl değişmesini istiyorlarsa o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız” diye konuştu.