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Özel’den Özdağ salvoları

CHP lider adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokol üzerinden vurdu.

Haber Merkezi
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel

Özgür Özel

Özel, Kılıçdaroğlu CHP’sinin halka erişemediğini ifade ederek, “O zaman hangi ittifak, hangi gizli protokol, son gün 3 bakanlığı vereyim, iktidar olunca MİT’i feda mı edeyim telaşı olmaz” dedi. Özel, dün Konya il kongresinde konuştu. Özel, CHP’nin, 27 milyon seçmenin düşman gördüğü bir parti olamayacağını vurguladı. Özel, CHP’nin topluma doğru anlatılmadığını söyleyerek, “O zaman yüzde 48’i, 50,1 yapmak için hangi ittifak, hangi gizli protokol, son gün 3 bakanlığı vereyim, iktidar olunca MİT’i feda mı edeyim telaşı olmaz” ifadelerini kullandı. Özel, “Üyemiz, bize umut bağlayanlar, bizden yeniden umut olmamızı isteyenler neyin değişmesini, kimin değişmesini, nasıl değişmesini istiyorlarsa o değişimi yapmak, yenilenmek ve yeniden umut olmak zorundayız” diye konuştu.


#Özgür Özel
#Ümit Özdağ
#salvo
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