Özel'den sonra o da İngilizlere koştu: Şikayet sırası İmamoğlu'nda

Cezaevinden Financial Times’a bir makale kaleme alan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le birlikte Batı basınına yönelik Türkiye eleştirilerini sürdürdü. İmamoğlu, tutukluluğunun devam etmesi halinde Batı’nın bölgedeki yatırımlarının riske gireceğini ve Suriye ile Gazze’deki krizlerin daha da ağırlaşabileceğini öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor.
Bu süreçte Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklamanın ardından CHP ayağa kalkarken Genel Başkan Özgür Özel, bir yandan halkı sokağa döktü bir yandan da Batı medyasına verdiği röportajlarla Türkiye'yi şikayete başladı.
ABD ve İngiliz medyasına Türkiye'yi şikayet etti
İngiliz BBC'ye Türkiye'yi şikayet eden Özel, İngiliz yöneticilere de ses çıkartmadıkları için sitemde bulundu. Bu sırada İmamoğlu da ABD merkezli New York Times'a yazdı.
"Evimi bastılar"
'Türkiye'nin demokratik geleceği neden dünya için önemlidir' başlıklı yazısında “Silivri Cezaevi’nden yazıyorum. Siyasi bir tutukluyum." diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Batı'ya istikrarsızlıkla tehdit
İmamoğlu'nun yazısında dikkat çeken bir başka bölüm ise Orta Doğu politikalarına ilişkin tespitleri oldu.
İmamoğlu Batı'yı kendisinin cezaevinden çıkmaması durumunda Batı'nın bölgedeki yatırımlarının tehlikeye gireceğini, Suriye ve Gazze'deki krizlerin derinleşeceğini iddia etti.