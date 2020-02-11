Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

Türkiye'de infial yaratan Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden 5 yıl geçti. 11 Şubat 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde okuldan dönerken bindiği minibüste, şoförün tecavüz girişimine direnen ve bu yüzden 20 yaşında vahşice katledilen Aslan, 5'inci ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Öğle saatlerinde kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen başta Songül- Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan için dua edip, mezara çiçek bıraktı.

OYNAT İşte Özgecan Aslan'ın son görüntüleri Vahşice katledilen Özgecan nasıl ölüme gitti? Türkiye'nin konuştuğu cinayette Özgecan'ın son saatlerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Özgecan'ın Tarsus'taki bir alışveriş merkezinden çıkışı kameralara yansıyor. Ayrıca, Özgecan'ın katillerinin cansız bedeni yok etmek için, bir istasyondan benzin almaları da görüntülerde mevcut. İşte o anlar... BiP'te paylaş

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GÜNDEM Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

AA

"Acısı ilk günkü gibi taze"

Aslan'ın anne ve babası, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Aslan, kızının acısının ilk gün ki kadar ağır olduğunu söyleyerek, "Çok kötüyüz. Ailecek ölü gibiyiz. Masum canlarımız ölüyor. Buna bir 'dur' diyelim ki başka canlar yanmasın. Onu unutmayan ve yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Özge'nin hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Ama hayallerini gerçekleştiremedi" dedi.

İHA

DHA

'Masum canlarımız yanmasın'

Baba Mehmet Aslan ise kızının ölümünün üzerinden geçen 5 yıl içinde yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Ceren Özdemir de masumdu o da katledildi. Psikolojik durumu iyi olmayan insanlar ne için böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Umarım çözülür. Durduk yere insan öldürmenin altında yatan psikolojik sebeplerin araştırılması lazım. İstemediğimiz birçok acı olay yaşanıyor. Artık insanlarımız ölmesin, masum canlarımız yanmasın"