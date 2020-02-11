Gündem Özgecan Aslan ölümünün 5 yılında mezarı başında anıldı
MERSİN

Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015 yılında tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Haber Merkezi DHA
20 yaşında katledilern Özgecan, psikolog olmak istiyordu.
20 yaşında katledilern Özgecan, psikolog olmak istiyordu.

Türkiye'de infial yaratan Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden 5 yıl geçti. 11 Şubat 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde okuldan dönerken bindiği minibüste, şoförün tecavüz girişimine direnen ve bu yüzden 20 yaşında vahşice katledilen Aslan, 5'inci ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Öğle saatlerinde kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen başta Songül- Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan için dua edip, mezara çiçek bıraktı.

İşte Özgecan Aslan'ın son görüntüleri
OYNAT
İşte Özgecan Aslan'ın son görüntüleri

Vahşice katledilen Özgecan nasıl ölüme gitti? Türkiye'nin konuştuğu cinayette Özgecan'ın son saatlerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Özgecan'ın Tarsus'taki bir alışveriş merkezinden çıkışı kameralara yansıyor. Ayrıca, Özgecan'ın katillerinin cansız bedeni yok etmek için, bir istasyondan benzin almaları da görüntülerde mevcut. İşte o anlar...

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti
GÜNDEM
Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

AA

"Acısı ilk günkü gibi taze"

Aslan'ın anne ve babası, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Aslan, kızının acısının ilk gün ki kadar ağır olduğunu söyleyerek, "Çok kötüyüz. Ailecek ölü gibiyiz. Masum canlarımız ölüyor. Buna bir 'dur' diyelim ki başka canlar yanmasın. Onu unutmayan ve yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Özge'nin hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Ama hayallerini gerçekleştiremedi" dedi.

Özgecan Aslan için şarkı besteleyip klip çektiler
OYNAT 02:50
Özgecan Aslan için şarkı besteleyip klip çektiler
Niğde'de öğrenci Sinan Kılınç, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katledilmesinin yıldönümünde hatırlanması için klip çekti.


İHA

DHA

'Masum canlarımız yanmasın'

Baba Mehmet Aslan ise kızının ölümünün üzerinden geçen 5 yıl içinde yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Ceren Özdemir de masumdu o da katledildi. Psikolojik durumu iyi olmayan insanlar ne için böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Umarım çözülür. Durduk yere insan öldürmenin altında yatan psikolojik sebeplerin araştırılması lazım. İstemediğimiz birçok acı olay yaşanıyor. Artık insanlarımız ölmesin, masum canlarımız yanmasın"

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan '​Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşuyor.
Saldırıları acilen durdurun

Saldırıları acilen durdurun

​NATO'dan Esed rejimi ve Rusya'ya uyarı.
Yarım milyonu etkileyecek

Yarım milyonu etkileyecek

​Bilim insanlarından korkunç tahmin.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Sınıra böyle gönderildi

Sınıra böyle gönderildi

Askeri araçlar sınıra trenle sevk edildi.
100 milyar dolar<br>kaybettiren hile!

100 milyar dolar
kaybettiren hile!

Gıdada taklit ve tağşiş büyük kayıplara yol açıyor.
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
Anne ben ölüyorum

Anne ben ölüyorum

20 yaşındaki genç korkunç cinayete kurban gitti.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

Çocuklarını terörden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi.
Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmenin planı yapılmalı.
Uçağa<br>binecekler dikkat

Uçağa
binecekler dikkat

Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza verilecek.
Ülke tarihinde rekor

Ülke tarihinde rekor

​Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Dava reddedildi

Dava reddedildi

​​Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava mahkeme tarafından reddedildi.
Dünya 6'ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı<br>için karar

Erbil saldırısı
için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
'Kapan-6 Zori' başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.