Gündem Özgecan Aslanın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti
MERSİN

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Zanlının, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti. Cemile Ertükoğlu'nun daha önce vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Cemile Ertürkoğlu
Cemile Ertürkoğlu

Geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

DHA

Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada hakkındaki iddianame okunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu, olay anını ayrıntılı bir şekilde soğuk kanlılıkla anlattı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia eden zanlı, evlilik yıldönümü dolayısıyla hediye vermek için eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığını ve cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü anlattı.

DHA
Cemile Ertürkoğlu

MAHKEME BAŞKANI: İDDİANAMEYİ OKUYUNCA BEN DE RAHATSIZ OLDUM

Sanığın ifadeleri sonrası mahkeme salonu buz keserken, mahkeme başkanı da "İddianameyi okurken ben de rahatsız oldum" dedi.

CEMİLE'NİN ABİSİ: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

Kardeşinin daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini savunan abi Cem Aslan, "Sanık kardeşimin ona saldırdığını söylüyor. Benim kardeşimin bir eli engelli. 45 kilo benim kardeşim. Saldırması mümkün değil. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

CEMİLE'NİN İŞ ARKADAŞI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile Ertürkoğlu'nun iş arkadaşı, olaydan birkaç gün önce Cemile'nin kolunda ve omzunda morluklar gördüğünü, sorduğunda ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini dile getirdi.

CEMİLE'NİN ABİSİNİN EŞİ: BOŞANMAK İSTEYİNCE HAMİLE BIRAKIYORDU

  • Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Aslan, Cemile'nin şiddet ve borç nedeniyle ayrılmak istediğini ancak zanlının her seferinde kendisini hamile bıraktığını söyledi. Ayşe Aslan ayrıca zanlının sürekli Cemile'nin sosyal medya hesaplarına girip başkalarına mesaj attığını belirtti.

40'A YAKIN KADIN AVUKAT MÜDAHİL OLDU

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davanın duruşmasına Mersin Barosu'nun yanı sıra Gaziantep, Adana ve Hatay barolarının kadın hakları merkezlerini temsilen 40'a yakın avukat katıldı.

SANIK: TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM

  • Duruşmada son sözü sorulan sanık Mustafa Ertürkoğlu, "Kaçma şüphem yoktur. Dışarıda tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

DURUŞMA 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren celsenin ardından tanıkları ve savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık'a ertelerken, Mustafa Ertürkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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