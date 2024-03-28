Özgür Özel darbeye direnenlere 'zibidiler' demişti: 15 Temmuz Derneği suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Esenyurt'ta konuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz'da sokağa çıkanları hedef aldı ve onlara "Zibidi" dedi.
Özel'in açıklamaları şöyle:
"Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler kurtaramaz."
15 TEMMUZ DERNEĞİ'DEN SUÇ DUYURUSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'DEN SUÇ DUYURUSU
Özgür Özel'in darbeye direnenlere karşı kullandığı skandal sözlerden sonra 15 Temmuz Derneği bir açıklama yaptı ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
15 Temmuz Derneği'nin yaptığı açıklama şöyle:
"Aziz Türk Milleti ve evlatları söz konusu Vatan olduğunda canlarından geçerek darbecileri ve darbecilerle alkış tutanları durdurmuşlardır. 15 Temmuz'da devletininin çağrısıyla millet ile kolkola şahadete yürüyerek tanklara siper olan aziz şehitlerimizin aileleri ile birlikte şehitlere "zibidi" deme hadsizliğini gösteren, Fettullahçı teröristlere "inanç grubu" güzellemeleri yapan CHP Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmak ve basın açıklaması yapmak için 28.03.2024 Perşembe günü (yarın) saat : 12:00 da Bakırköy Adliyesinde buluşuyoruz."
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1 час назад