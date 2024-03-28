Özgür Özel darbeye direnenlere 'zibidiler' demişti: 15 Temmuz Derneği suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı

"Aziz Türk Milleti ve evlatları söz konusu Vatan olduğunda canlarından geçerek darbecileri ve darbecilerle alkış tutanları durdurmuşlardır. 15 Temmuz'da devletininin çağrısıyla millet ile kolkola şahadete yürüyerek tanklara siper olan aziz şehitlerimizin aileleri ile birlikte şehitlere "zibidi" deme hadsizliğini gösteren, Fettullahçı teröristlere "inanç grubu" güzellemeleri yapan CHP Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmak ve basın açıklaması yapmak için 28.03.2024 Perşembe günü (yarın) saat : 12:00 da Bakırköy Adliyesinde buluşuyoruz."