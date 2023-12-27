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Ortak bildiriye ‘A4 kağıdı’ dedi

CHP lideri Özgür Özel, imzalamadıkları PKK’yı kınama bildirisiyle “A4” diyerek dalga geçti: 'A4 kağıdına imza atacaksınız' dediler. 'Biz milli yas ilan edilmeden, Meclis bilgilendirilmeden imza atmayacağız’ dedik. q 10

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:34 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de yayınlanan ortak bildiriye partisinin imza koymamasını savunurken bildiriden “A4” kağıdı diye söz etti. Meclis CHP Grubu’nda konuşan Özel, bildiri tartışmalarına değindi. Özel, “A4 kağıdına imza atacaksınız, hep birlikte kınama yapacaksınız, dediler. Biz o gün ‘Milli yas ilan edilmeden,Meclis bilgilendirilmeden, ana muhalefet partisi başta olmak üzere partiler bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak sizi meşrulaştıracak hiçbir belgenin altına imza atmayacağız’ dedik. 4 partinin bildirisinin okunduğu dakika ile CHP’nin bildirisinin okunduğu dakika aynıdır. İçerik olarak bizim bildirimiz çok daha ciddidir” şeklinde konuştu.

PARTİ İÇİNE ‘DOST ATEŞİ’ GÖNDERMESİ

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi: “Böyle bir yanıtın, bunlara verilmesi gerekiyordu. Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadeleye gireceğiz. Nelerle muhatabız biliyoruz. Bizi nelerle muhatap edecekler, göze alıyoruz. Onlardan korkmuyoruz, ama bu partinin karşısındakinden değil, arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur, kendimize güveniyoruz, kimseden korkmuyoruz.”


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye ve parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf ettiği 'kötü insanlar' ifadesine değinerek, "En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük." dedi. CHP'nin teröre karşı TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmamasını da eleştiren Çelik, "Mehmetçik'in yanında durmanın herhangi bir şartı olmaz. Yaptığınız yanıştır milletten özür dilenmesi gereken bir husustur." ifadelerini kullandı.


#siyaset
#Özgür Özel
#ortak bildiri
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