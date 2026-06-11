Özgür Özel ve ekibi CHP'den istifa etti

Mutlak butlanla CHP Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'in kurmaylarının Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldığı kaydedildi.
Cumhuriyet Halk Partisi koridorları partiyi derinden sarsacak yeni bir krizle çalkalanıyor. 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşanan gerilimlerin ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerine hız vererek yeni bir kaosun fitilini ateşledi. Özel'e destek veren Parti Meclisi üyeleri partinin en üst yönetim organını işlevsiz bırakmak amacıyla toplu istifa kararı aldı.
9 milletvekili hakkında ihraç süreci başlatılmasının ardından Özel'e yakın Parti Meclisi üyelerinin istifa ederek 45 gün içinde olağanüstü kurultay yolunu açmayı hedeflediği belirtildi.
28 Parti üyesinden istifa kararı
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'in ekibinde bulunan 28 isim, 57 üyenin yer aldığı parti meclisinden istifa etme kararı aldı.