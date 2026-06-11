Özgür Özel ve ekibi CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi koridorları partiyi derinden sarsacak yeni bir krizle çalkalanıyor. 38. Olağan Kurultay sürecinde yaşanan gerilimlerin ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel cephesi partiyi bölme girişimlerine hız vererek yeni bir kaosun fitilini ateşledi. Özel'e destek veren Parti Meclisi üyeleri partinin en üst yönetim organını işlevsiz bırakmak amacıyla toplu istifa kararı aldı.