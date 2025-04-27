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Özgür Özel’den Odatv’yi panikleten dil sürçmesi: 'Telefon' değil 'televizyon'muş

Özgür Özel’den Odatv’yi panikleten dil sürçmesi: 'Telefon' değil 'televizyon'muş

22:4127/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
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CHP lideri Özgür Özel'in dil sürçmesi Odatv'yi panikletti.
CHP lideri Özgür Özel'in dil sürçmesi Odatv'yi panikletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin mitingi sırasında kullandığı "Bugün bizi Silivri'deki zindanından, odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" ifadesi kafaları karıştırmıştı. Telefonun yasak olduğu Silivri'de ''Ekrem İmamoğlu'nun telefonu mu var?'' soruları akla gelmişti. CHP İletişim Ofisi Özgür Özel'in konuşma metninde dil sürçmesini düzelterek ''telefon yerine televizyon'' yazdığı görüldü. Odatv ise haberi "Telefon' değil 'Televizyon' diyecekti" başlığı ile verdi.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla meşrulaştırmaya çalıştığı mitinglerinin üçüncüsü dün Mersin’de gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iddiaya göre Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütü eliyle 560 milyar liralık yolsuzluğun aklanmaya çalışıldığı mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma yaptı.

Özel,
"Bugün, Mersin Türkiye'nin en huzurlu, en barış içinde yaşayan kentlerinden biri nasıl olduysa, gelecek seçimlerde sonra AK Parti gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek. O huzuru getirecek olan isimse bugün bizi Silivri'deki zindanından, odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur"
dedi.

Yaşanan bu olay gündem oldu.

Odatv söz konusu haberi "Özgür Özel ya cezaevinin ne olduğunu bilmiyor ya da dili sürçtü: 'Telefon' değil 'Televizyon' diyecekti" başlığıyla verdi. Haberde Özel'in, "küçücük televizyonundan..." diyecekken "küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dediği belirtildi.




#Özgür Özel
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