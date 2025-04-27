Özgür Özel’den Odatv’yi panikleten dil sürçmesi: 'Telefon' değil 'televizyon'muş

"Bugün, Mersin Türkiye'nin en huzurlu, en barış içinde yaşayan kentlerinden biri nasıl olduysa, gelecek seçimlerde sonra AK Parti gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek. O huzuru getirecek olan isimse bugün bizi Silivri'deki zindanından, odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur"