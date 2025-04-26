Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: İftiraları aynen kendisine iade ediyoruz

İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: İftiraları aynen kendisine iade ediyoruz

18:2526/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fahrettin Altun, Özel'in İBB'deki yolsuzlukları örtbas etmek maksadıyla temelsiz isnatlarda bulunduğunu kaydetti.
Fahrettin Altun, Özel'in İBB'deki yolsuzlukları örtbas etmek maksadıyla temelsiz isnatlarda bulunduğunu kaydetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, düzenlediği mitinglerde yaptığı konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadelerle hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir." diyen Altun, "Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta sarf ettiği "cunta" sözleri yargıya taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özel, düzenlediği mitinglerde yaptığı konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadelerle hedef almayı sürdürmüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşananlar sonrası CHP liderine tepki gösterdi.

"İftiraları aynen kendisine iade ediyoruz"

X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir."
diyen Altun,
"Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyoruz"
dedi.
Altun'un paylaşımının tamamı şöyle:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile.

Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, Millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de Milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır.

Özgür Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu Aziz Milletimizin takdirine bırakıyoruz."



#Özgür Özel
#CHP
#Fahrettin Altun
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?