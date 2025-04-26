İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e 'cunta' tepkisi: İftiraları aynen kendisine iade ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta sarf ettiği "cunta" sözleri yargıya taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özel, düzenlediği mitinglerde yaptığı konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadelerle hedef almayı sürdürmüştü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşananlar sonrası CHP liderine tepki gösterdi.

"İftiraları aynen kendisine iade ediyoruz"

X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir." diyen Altun, "Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyoruz" dedi.

Altun'un paylaşımının tamamı şöyle:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile.

Aziz Türk Milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp millî iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, Millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de Milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır.

Özgür Özel’in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu Aziz Milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş “darbe,” “cunta, “tek adam” gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2025







