Özgür Özel’e FETÖ desteği

FETÖ yapılanması içinde bulunan Enis U., örgütün Manisa’nın Turgutlu ilçesi yapılanmasında yer alan örgüt mensupları hakkında bilgi vermek istediğini belirterek savcılığa gitti. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Enis U., örgütün özel olarak yetiştirdiği kişilere eğitim verdiğini, kendisinin de bu eğitimi aldığını söyledi. Enis U., “İnsanlar söz konusu Fetullahçı örgütün dini bir yapılanma olduğunu düşünerek aldanmış ise de benim aldığım eğitimin içeriği dikkate alındığında söz konusu örgütün, devleti ele geçinmeye çalışan bir yapı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Çünkü bana verilen eğitim dini bir eğitim olmayıp, içki, kadın, diksiyon eğitimlerinden oluşan burjuva eğitimi oldu. Bu eğitimlerin tamamen dine aykırı olduğunu bilmeme rağmen bana ilerideki pozisyonlarda rahat şekilde hareket etmem için bu eğitimleri almam gerektiği söylendi” dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL’E FETÖ DESTEĞİ

Örgütün her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet gösterdiğini anlatan Enis U., FETÖ’nün CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CHP içinde güçlenmesi için çalışma yürüttüğünü söyledi. Enis U., Özel’le ilgili şunları söyledi:

“Özelikle Salihli bölgesinde AK Parti’ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli ilçesinde, eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içerisinde bu desteklenme parlatma olarak tabir edilmekteydi.

"ARACIYLA ULAŞTIRILIYORDU"

FETÖ/PDY örgütü 2007 yılından itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. FETÖ/PDY Manisa örgütü, T.Z. ile irtibata geçti ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı. T.Z.’nin bu iş için Özgür Özel’in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı. Halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde Özgür Özel, CHP’den Manisa milletvekili oldu.”

"ÖRGÜT DESTEĞİNİ KABUL ETTİĞİ ORTADA"

Enis U., 2007’deki destek kararının ardından H.Y. ile birlikte zaman zaman Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özel’e olan sempatiyi ve ilgiyi kontrol ettiklerini kaydederek, “H.Y.’nin Salihlili olması sebebiyle ve Salihli’de etkin olduğundan bu görev ona verilmişti. T.Z.’nin bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesi sebebiyle Özgür Özel’in de bu desteği kabul ettiği ortadadır” ifadelerini kullandı.

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