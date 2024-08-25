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Özgür Özel’e 'protestocu çifti' diye tanıtılan kadın CHP'li belediye başkanının eşi çıktı

Fıstık mitingi için Gaziantep'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Bu sırada traktörün üzerinde Özel'e sorunlar hakkında bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadının, CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

16:30 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:23 - 25/08/2024 Pazar
IHA
CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fıstık mitingi için Gaziantep'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi.

Özel'in önünü kesenler arasında, traktör üzerinde olan protestocu kadının CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.

Çiftçiler Özgür Özel'e sorunlarından bahsetti, CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye başkanının eşi çıktı

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın paylaşımından kısa süre sonra Özgür Özel'e sorunlarını anlatan ve çiftçi olarak tanıtılan kadınlardan birinin, CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.



#Özgür Özel
#CHP
#Nizip
#Gaziantep
#Ali Doğan
#Aslıhan Doğan
17 dakika önce
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