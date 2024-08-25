Özgür Özel’e 'protestocu çifti' diye tanıtılan kadın CHP'li belediye başkanının eşi çıktı

15 Temmuz gecesi Özgür Özel de TBMM’deydi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i Divan’a çağırmış, hatta “bir demokrasi öpücüğü vereyim de barışalım” diyerek Özgür Özel’i öpmüştü. Divan’a üzerindeki tişörtle çıkmaması için AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ceketini çıkarıp Özel’e giydirmiş, o da “Milli Görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda” diye latife yapmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde beni bir odaya çağırdılar. Özgür Özel de oradaydı. Meclis’te