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Özgür Özel’in PM kâbusu

Meclis İdare Amirliği seçiminde sözünü dinletemeyen Özgür Özel’i, bazı belediye başkan adaylıkları için PM’den karar çıkaramama endişesi sardığı belirtiliyor. PM’de ciddi sayıdaki üyenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı ilçelerle Antalya Büyükşehir üzerinde Özel’le mutabık olmadığı ifade ediliyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:03 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP Meclis Grubu’ndaki idare amirliği seçimini kaybeden Genel Başkan Özgür Özel, parti içindeki çatlağın Parti Meclisi’ne (PM) uzanmasından çekiniyor.

CHP yönetimi, bu hafta açıklanacak İstanbul, Ankara ve İzmir’in kalan ilçe belediye başkan adayları ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının PM’de var olan görüş ayrılıklarını büyütmesinden endişeli. Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, Özel’in bugüne kadarki iddialarının altında kaldığını bildirerek, “Parti Meclisi içinde de ayaklanma çıkabilir. Büyük Kurultay sonrasında Özel’in en çok sorun yaşadığı yer Meclis’ti. Şimdi benzeri bir sorunun PM’ye taşınmasını istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İÇİNDE 8 MUHALİF VAR

CHP PM’si yerel seçimler için ilçe ve belde adaylarının kim olacağı yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Kasım 2023’teki Büyük Kurultay’da Özel’in listesini delen 8 muhalif ismin girdiği PM’de, İstanbul ekibi olarak bilinen grubun dışında kalan bazı isimlerin de muhalefet bayrağı çekme olasılığı tartışılıyor. Kaynaklar, CHP PM’sinde 8 muhalif isimden 4’üne MYK’da sembolik görevler veren Özel’in, Meclis grubunda yaşanan çatlağın PM’ye ulaşmadan önünü kesecek adım atmaya çalıştığını söyledi. CHP, bu hafta toplanacak olan PM’de Ankara, İstanbul ve İzmir’in bazı ilçe adaylarının belirlenmesinde yol kazası yaşamak istemiyor. PM dengesinin değişmesini istemeyen Özel, Antalya adayının da açıklanacağı bu toplantı öncesinde ipleri sıkı tutma kararı aldı.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
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